В Одессе горел рынок "Черемушки"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Пожар произошел на территории торгового рынка "Черемушки" в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Сообщение о возгорании спасатели получили в среду в 18:28.
"В 18:34 по прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло загорание складского одноэтажного помещения на площади 25 кв. м и мусора на открытой территории на площади около 70 кв. м", - отметили в ГСЧС.
Пожар локализован в 18:55 и в 19:12 его ликвидировали.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним, на бывшем мясокомбинате в Вознесенске Николаевской области несколько дней тлеет утеплитель промышленного холодильника. Местные жители возмущены ситуацией, ведь который день подряд взрослые и дети вынуждены дышать едким дымом.