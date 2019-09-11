В Одесі горів гуртожиток
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Пожежа сталася в гуртожитку в Одесі, через загорання були евакуйовані п'ятеро мешканців. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС України в Одеській області.
Повідомлення, що в гуртожитку на вулиці Курська сталось загорання у кімнаті, рятувальники отримали 10 вересня о 20:45.
По прибуттю перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено сильне задимлення та загорання 2-х кімнат на 5-му поверсі п'ятиповерхового гуртожитку. Рятувальники пожежу локалізували о 21:13 та о 21:17 її ліквідували на площі 20 кв. м.
Під час ліквідації пожежі були евакуйовані 5 мешканців. Загиблих та постраждалих немає.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, у липні сталася пожежа в гуртожитку на Київщині.