В Одессе горело общежитие
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Пожар произошел в общежитии в Одессе, из-за возгорания были эвакуированы пятеро жителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
Сообщение, что в общежитии на улице Курская произошло возгорание в комнате, спасатели получили 10 сентября в 20:45.
По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено сильное задымление и возгорание 2-х комнат на 5-м этаже пятиэтажного общежития. Спасатели пожар локализовали в 21:13 и в 21:17 его ликвидировали на площади 20 кв. м.
Во время ликвидации пожара были эвакуированы 5 жителей. Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в июле произошел пожар в общежитии в Киевской области.