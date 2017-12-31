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В Одесі горів бар, причини та збитки - встановлюють

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Рятувальники Одеси ліквідували в центрі міста пожежу у барі-ресторані. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.

В Одесі горів бар, причини та збитки - встановлюють

“Загоряння сталося у двоповерховій будівлі на кухні бару-ресторану, розташованого по вул. Ланжеронівська, 17. До місця виклику через 5 хвилин прибули вогнеборці. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику „Ранг-2“. Для забезпечення гасіння пожежі були створені штаб пожежогасіння та 3 оперативні дільниці. У зв’язку з проходженням над дахом будівлі високовольтної електромережі склалась небезпека для особового складу, задіяного до гасіння пожежі”, — йдеться у повідомленні.

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Крім того, аварійною службою електромережі проведено відключення електропостачання і надано допуск рятувальникам до гасіння пожежі на зазначеній ділянці. З метою попередження вибуху з будівлі було вилучено 3 газових балони. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 400 м. кв. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються. До ліквідації пожежі було залучено 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 61 чоловік особового складу.

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