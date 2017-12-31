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В Одессе горел бар, причины и убытки - устанавливают

Киев • УНН

 • 11598 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Спасатели Одессы ликвидировали в центре города пожар в баре-ресторане. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В Одессе горел бар, причины и убытки - устанавливают

"Возгорание произошло в двухэтажном здании на кухне бара-ресторана, расположенного по ул. Ланжероновская, 17. К месту вызова через 5 минут прибыли пожарные. Подразделения работали по повышенному номеру вызова "Ранг-2". Для обеспечения тушения пожара были созданы штаб пожаротушения и 3 оперативные участки. В связи с прохождением над крышей здания высоковольтной электросети сложилась опасность для личного состава, задействованного в тушении пожара", - говорится в сообщении.

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Кроме того, аварийной службой электросети произведено отключение электроснабжения и предоставлен допуск спасателям в тушении пожара на данном участке. С целью предупреждения взрыва из здания было изъято 3 газовых баллона. Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 400 м. кв. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. К ликвидации пожара было привлечено 15 единиц пожарно-спасательной техники и 61 человек личного состава.

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