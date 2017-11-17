В Одесі горіло СТО, є загиблий

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Одесі під час гасіння пожежі на СТО вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

“16 листопада о 18:50 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на СТО, що розташоване на вул. Косовській, 2. О 19:03 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що в одноповерховій будівлі для фарбування автомобілів горить перекриття для та два транспортних засоби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 19:23 пожежу площею 100 кв.м локалізовано та о 19:46 — ліквідовано. До гасіння пожежі залучалося 21 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки

"Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка", - зазначили в ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНН, у Харкові загорілися одночасно чотири автомобілі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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