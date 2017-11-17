В Одесі горіло СТО, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Одесі під час гасіння пожежі на СТО вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“16 листопада о 18:50 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на СТО, що розташоване на вул. Косовській, 2. О 19:03 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що в одноповерховій будівлі для фарбування автомобілів горить перекриття для та два транспортних засоби", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що о 19:23 пожежу площею 100 кв.м локалізовано та о 19:46 — ліквідовано. До гасіння пожежі залучалося 21 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки
"Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка", - зазначили в ДСНС.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомляв УНН, у Харкові загорілися одночасно чотири автомобілі.