В Одесі горіло СТО, є загиблий

“16 листопада о 18:50 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на СТО, що розташоване на вул. Косовській, 2. О 19:03 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що в одноповерховій будівлі для фарбування автомобілів горить перекриття для та два транспортних засоби", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 19:23 пожежу площею 100 кв.м локалізовано та о 19:46 — ліквідовано. До гасіння пожежі залучалося 21 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки

"Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка", - зазначили в ДСНС.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНН, у Харкові загорілися одночасно чотири автомобілі.