В Одессе горело СТО, есть погибший

"16 ноября в 18:50 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре на СТО, расположенное на ул. Косовской, 2. В 19:03 на место вызова прибыли спасатели и установили, что в одноэтажном здании для покраски автомобилей горит перекрытия для и два транспортных средства ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 19:23 пожар площадью 100 кв.м локализован и в 19:46 - ликвидирован. К тушению пожара привлекалось 21 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники

"Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины", - отметили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщал УНН, в Харькове загорелся одновременно четыре автомобиля.