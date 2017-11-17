В Одессе горело СТО, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Одессе во время тушения пожара на СТО пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"16 ноября в 18:50 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре на СТО, расположенное на ул. Косовской, 2. В 19:03 на место вызова прибыли спасатели и установили, что в одноэтажном здании для покраски автомобилей горит перекрытия для и два транспортных средства ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 19:23 пожар площадью 100 кв.м локализован и в 19:46 - ликвидирован. К тушению пожара привлекалось 21 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники
"Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины", - отметили в ГСЧС.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, в Харькове загорелся одновременно четыре автомобиля.