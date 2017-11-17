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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 26966 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 61115 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 80383 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 86082 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 66962 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100472 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100958 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Одессе горело СТО, есть погибший

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Одессе во время тушения пожара на СТО пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"16 ноября в 18:50 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о пожаре на СТО, расположенное на ул. Косовской, 2. В 19:03 на место вызова прибыли спасатели и установили, что в одноэтажном здании для покраски автомобилей горит перекрытия для и два транспортных средства ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 19:23 пожар площадью 100 кв.м локализован и в 19:46 - ликвидирован. К тушению пожара привлекалось 21 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники

"Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело погибшего мужчины", - отметили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщал УНН, в Харькове загорелся одновременно четыре автомобиля.

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