В Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні близько 16-ї години патрульні отримали виклик, що на вулиці Гайдара чоловік стріляє з вікна квартири однієї з багатоповерхівок. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.
“За словами заявниці, порушник здійснив три постріли в бік дерева. На щастя ніхто не постраждав. У вказаній квартирі патрульним двері ніхто не відчиняв, але було чутно, що там хтось є. Завдяки злагодженим діям всіх правоохоронців, 33-річного „стрілка“ вдалось вмовити вийти з домівки, де його і затримали патрульні”, — йдеться у повідомленні.
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Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалося, стрілянину він влаштував із зареєстрованої на його ім’я гладкоствольної рушниці.
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Наразі зброю вилучено. Для з’ясування обставин події правопорушника доставлено до Малиновського ВП. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.