В Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня около 16 часов патрульные получили вызов, что на улице Гайдара мужчина стреляет из окна квартиры одной из многоэтажек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
"По словам заявительницы, нарушитель произвел три выстрела в сторону дерева. К счастью никто не пострадал. В указанной квартире патрульным дверь никто не открывал, но было слышно, что там кто-то есть. Благодаря слаженным действиям всех правоохранительных органов, 33-летнего "стрелка" удалось уговорить выйти из дома, где его и задержали патрульные", - говорится в сообщении.
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Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, стрельбу он устроил из зарегистрированного на его имя гладкоствольного ружья.
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Сейчас оружие изъято. Для выяснения обстоятельств происшествия правонарушителя доставили в Малиновский ОП. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.