В Одесі черговий напад на громадського активіста: деталі

Так, подія сталася близько десятої вечора в місті Одеса. Двоє невстановлених чоловіків кинули невідомий предмет у бік припаркованого автомобіля, в якому за кермом перебував Коломієць. Після чого пролунав вибух. Коломієць вискочив з авто та здійснив кілька пострілів з травматичної зброї у бік невідомих, які тікали з місця події. Коломієць кинувся навздогін, однак зупинився, коли побачив на асфальті гранату (було встановлено, що це граната Ф-1). Активіст викликав поліцію.

З місця події правоохоронці вилучили: осколки від 2 гранат "РГД-5", 2 ричаги, 2 кільця, 2 стріляні гільзи калібру 9 мм від куль травматичної дії та корпус гранати "Ф-1".



Наразі проводиться розслідування усіх обставин події та встановлення осіб нападників в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 296 та ч. 1 ст. 263 КК України (хуліганство, вчинене з застосування зброї, та незаконне поводження зі зброєю).



Нагадаємо, нещодавно в Одеській області обстріляли автомобіль представника ГО "Вуличний фронт".