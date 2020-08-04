В Одессе очередное нападение на общественного активиста: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Вчера, 3 августа, вечером было совершено нападение на руководителя одесского подразделения ОО "Международная антикоррупционная ассамблея" и экс-депутата Килийского районного совета Анатолия Коломийца. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Так, происшествие случилось около десяти вечера в городе Одесса. Двое неустановленных мужчин бросили неизвестный предмет в сторону припаркованного автомобиля, в котором за рулем находился Коломиец. После чего прогремел взрыв. Коломиец выскочил из авто и совершил несколько выстрелов из травматического оружия в сторону неизвестных, которые бежали с места происшествия. Коломиец бросился вдогонку, но остановился, когда увидел на асфальте гранату (было установлено, что это граната Ф-1). Активист вызвал полицию.
С места происшествия правоохранители изъяли: осколки от 2 гранат "РГД-5", 2 рычага, 2 кольца, 2 стреляные гильзы калибра 9 мм от пуль травматического действия и корпус гранаты "Ф-1".
В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств происшествия и установление личностей нападавших в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 263 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия, и незаконное обращение с оружием).
Напомним, недавно в Одесской области обстреляли автомобиль представителя ОО "Уличный фронт".