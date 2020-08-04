В Одессе очередное нападение на общественного активиста: детали

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103614 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113036 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117927 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152168 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117215 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142677 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104513 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102866 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105165 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102317 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Вчера, 3 августа, вечером было совершено нападение на руководителя одесского подразделения ОО "Международная антикоррупционная ассамблея" и экс-депутата Килийского районного совета Анатолия Коломийца. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Так, происшествие случилось около десяти вечера в городе Одесса. Двое неустановленных мужчин бросили неизвестный предмет в сторону припаркованного автомобиля, в котором за рулем находился Коломиец. После чего прогремел взрыв. Коломиец выскочил из авто и совершил несколько выстрелов из травматического оружия в сторону неизвестных, которые бежали с места происшествия. Коломиец бросился вдогонку, но остановился, когда увидел на асфальте гранату (было установлено, что это граната Ф-1). Активист вызвал полицию.

С места происшествия правоохранители изъяли: осколки от 2 гранат "РГД-5", 2 рычага, 2 кольца, 2 стреляные гильзы калибра 9 мм от пуль травматического действия и корпус гранаты "Ф-1".

В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств происшествия и установление личностей нападавших в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 263 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия, и незаконное обращение с оружием).

Напомним, недавно в Одесской области обстреляли автомобиль представителя ОО "Уличный фронт".

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