В Одесі через загрозу вибуху на Соборній площі евакуювали людей
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Працівники поліції перевіряють інформацію про замінування Соборної площі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУ НП в Одеській області.
"На спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що Соборна площа в Одесі замінована. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, кінологи з собаками та працівники Вибухотехнічного управління ГУ НП", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває перевірка площі на наявність вибухових предметів. Людей евакуйовано.
Нагадаємо, днями у Львові повідомили про замінування Краківського ринку.