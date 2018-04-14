В Одесі через загрозу вибуху на Соборній площі евакуювали людей

"На спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що Соборна площа в Одесі замінована. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, кінологи з собаками та працівники Вибухотехнічного управління ГУ НП", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває перевірка площі на наявність вибухових предметів. Людей евакуйовано.

Нагадаємо, днями у Львові повідомили про замінування Краківського ринку.