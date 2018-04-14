В Одессе из-за угрозы взрыва на Соборной площади эвакуировали людей
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сотрудники полиции проверяют информацию о заминировании Соборной площади. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области.
"На спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что Соборная площадь в Одессе заминирована. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи с собаками и сотрудники взрывотехнического управления ГУ НП", - говорится в сообщении.
Сейчас идет проверка площади на наличие взрывчатых предметов. Люди эвакуированы.
Напомним, на днях во Львове сообщили о минировании Краковского рынка.