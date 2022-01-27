В Одесі біля пункту обігріву двоє безхатьків забили до смерті чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Одеські поліцейські затримали двох безпритульних, які забили до смерті їхнього сусіда по найбільшому в Одесі пункту обігріву на Куликовому полі, передає УНН.
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Трагедія сталася недалеко від самого пункту. Потерпілий, не приходячи до тями, помер у лікарні.
Вбивцями виявилися особи без постійного місця проживання - уродженці Херсонської та Одеської областей. Як повідомили правоохоронці, злочинці скоїли побиття, перебуваючи в стані сп'яніння. Чоловіки перебувають під вартою.
Пункт обігріву на Куликовому полі був організований в першій половині січня напередодні холодів і снігу. Структура, відкрита волонтерами, діє кілька років під час зими.