В Одесі біля банку пролунав вибух

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Цієї ночі на вулиці Семена Палія у Суворовському районі Одеси невідомі підірвали саморобну вибухівку біля будівлі, де розташоване відділення банку. Про це повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції в Одеській області, передає УНН.

Про вибух в поліцію повідомили місцеві жителі. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу Суворовського відділу поліції, фахівців вибухотехнічного управління і кінологів.

“Внаслідок вибуху пошкоджено частину фасадної стіни будівлі, в якій розташована фінансова установа. Постраждалих немає”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками фахівців-вибухотехніків, здетонував саморобний вибуховий пристрій, масою 400 грамів у тротиловому еквіваленті. Вилучені з місця події речові докази направлені на експертизу. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (навмисне знищення, або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у житловій багатоповерхівці на Одещині стався вибух, одна людина постраждала.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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