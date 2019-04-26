У житловій багатоповерхівці на Одещині стався вибух, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Ізмаїлі на Одещині у квартирі однієї з житлових багатоповерхівок стався вибух, травмувався 57-річний чоловік, якого у стані алкогольного сп’яніння госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав власник оселі. Наразі його у стані алкогольного сп’яніння госпіталізовано до лікарні", - повідомили у поліції.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. З Одеси для встановлення джерела вибуху виїхали спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП.
"Відповідно до висновків спеціалістів-вибухотехніків ГУНП в Одеській області, джерелом вибуху в квартирі стала граната Ф-1", - додали у поліції.
Місце події охоронялося поліцейськими, вживалися заходи безпеки для інших мешканців будинку. З місця події для проведення експертних досліджень вилучені осколки, фрагменти та частини гранати.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Поліцейські встановлюють, яким чином вибухівка потрапила до рук 57-річного чоловіка.
Нагадаємо, у подвір'ї на Одещині стався вибух.