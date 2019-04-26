У житловій багатоповерхівці на Одещині стався вибух, є поранений

КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Ізмаїлі на Одещині у квартирі однієї з житлових багатоповерхівок стався вибух, травмувався 57-річний чоловік, якого у стані алкогольного сп’яніння госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.