В Одесі 24-річну жінку підозрюють у “виготовленні порно”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. 24-річну мешканку Одеси підозрюють у “виготовленні порно”. Жінка показувала тіло у мережі, тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.
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Правоохоронці встановили, що жінка обладнала у себе вдома “вебстудію”, а також застосувала ресурси, через які виходила у мережу та в режимі реального часу показувала своє тіло за гроші.
Співробітники Управління міграційної поліції Одещини та Управління карного розшуку викрили дівчину. Вони провели обшуки за місцем мешкання та “роботи” одеситки. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, вебкамери, мобільні телефони та інші речові докази діяльності, які “суперечать нормам суспільної моралі”.
Жінці оголосили про підозру в скоєнні правопорушень, передбачених частинами 2 та 3 статті 301 Кримінального кодексу України.
“За виготовлення відеопродукції порнографічного характеру з метою збуту та її збут, вчинені повторно, їй загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”, — підкреслили у поліції.
Наразі поліція встановляє інформацію про інших осіб, які можуть бути причетними до “незаконного порнобізнесу”.
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