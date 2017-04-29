В Одесі 2 травня чергуватимуть 2 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Одесі 2 травня чергуватимуть дві тисячі правоохоронців і будуть встановлені додаткові пости на в'їздах у місто. Про це повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає кореспондент УНН.
“У місті Одеса до охорони громадського порядку будуть залучені понад дві тисячі співробітників Національної поліції, Національної гвардії, включаючи спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії”, — сказав З.Шкіряк.
Він додав, що відсьогодні на всіх в’їздах до міста будуть чергувати додаткові пости поліції, а за транспортом вестиметься посилене спостереження.
З.Шкіряк зазначив, що в Одесі плануються заходи, присвячені трагічним подіям 2 травня 2014 року. Він закликав громадян не використовувати на травневі свята георгіївські стрічки, щоб уникнути провокацій.
Як повідомляв УНН, учора одеські правоохоронці ознайомили громадськість із результатами досудового розслідування подій 2 травня 2014 року.