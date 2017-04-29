В Одесі 2 травня чергуватимуть 2 тис. правоохоронців

“У місті Одеса до охорони громадського порядку будуть залучені понад дві тисячі співробітників Національної поліції, Національної гвардії, включаючи спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії”, — сказав З.Шкіряк.



Він додав, що відсьогодні на всіх в’їздах до міста будуть чергувати додаткові пости поліції, а за транспортом вестиметься посилене спостереження.



З.Шкіряк зазначив, що в Одесі плануються заходи, присвячені трагічним подіям 2 травня 2014 року. Він закликав громадян не використовувати на травневі свята георгіївські стрічки, щоб уникнути провокацій.



Як повідомляв УНН, учора одеські правоохоронці ознайомили громадськість із результатами досудового розслідування подій 2 травня 2014 року.