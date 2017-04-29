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В Одесі 2 травня чергуватимуть 2 тис. правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Одесі 2 травня чергуватимуть дві тисячі правоохоронців і будуть встановлені додаткові пости на в'їздах у місто. Про це повідомив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає кореспондент УНН.

В Одесі 2 травня чергуватимуть 2 тис. правоохоронців

“У місті Одеса до охорони громадського порядку будуть залучені понад дві тисячі співробітників Національної поліції, Національної гвардії, включаючи спецпідрозділи Нацполіції та Нацгвардії”, — сказав З.Шкіряк.

Він додав, що відсьогодні на всіх в’їздах до міста будуть чергувати додаткові пости поліції, а за транспортом вестиметься посилене спостереження.

З.Шкіряк зазначив, що в Одесі плануються заходи, присвячені трагічним подіям 2 травня 2014 року. Він закликав громадян не використовувати на травневі свята георгіївські стрічки, щоб уникнути провокацій.

Як повідомляв УНН, учора одеські правоохоронці ознайомили громадськість із результатами досудового розслідування подій 2 травня 2014 року.

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