В Одессе 2 мая будут дежурить 2 тыс. правоохранителей

“В городе Одесса к охране общественного порядка будут привлечены более двух тысяч сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии, включая спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии”, — сказал З.Шкиряк.



Он добавил, что с сегодняшнего дня на всех въездах в город будут дежурить дополнительные посты полиции, а за транспортом будет вестись усиленное наблюдение.



З.Шкиряк отметил, что в Одессе планируются мероприятия, посвященные трагическим событиям 2 мая 2014 года. Он призвал граждан не использовать на майские праздники георгиевские ленты, чтобы избежать провокаций.



Как сообщал УНН, вчера одесские правоохранители ознакомили общественность с результатами досудебного расследования событий 2 мая 2014 года.