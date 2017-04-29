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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе 2 мая будут дежурить 2 тыс. правоохранителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Одессе 2 мая будут дежурить две тысячи правоохранителей и будут установлены дополнительные посты на въездах в город. Об этом сообщил на брифинге советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает корреспондент УНН.

В Одессе 2 мая будут дежурить 2 тыс. правоохранителей

“В городе Одесса к охране общественного порядка будут привлечены более двух тысяч сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии, включая спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии”, — сказал З.Шкиряк.

Он добавил, что с сегодняшнего дня на всех въездах в город будут дежурить дополнительные посты полиции, а за транспортом будет вестись усиленное наблюдение.

З.Шкиряк отметил, что в Одессе планируются мероприятия, посвященные трагическим событиям 2 мая 2014 года. Он призвал граждан не использовать на майские праздники георгиевские ленты, чтобы избежать провокаций.

Как сообщал УНН, вчера одесские правоохранители ознакомили общественность с результатами досудебного расследования событий 2 мая 2014 года.

Украинские Национальные Новости

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