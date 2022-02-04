В Одесі 16-річний хлопчик втратив ноги через обмороження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Одесі 16-річному хлопчикові ампутували ноги через обмороження. Його мати має психічні захворювання. Про це повідомила керівник громадської організації "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, передає УНН.
Цитата
“Нашому новому підопічному всього 16 років. Не буду писати навіть ім'я, тому що все це може зачепити дитину і сім'ю. Кілька днів тому, хлопчик потрапив у відділення реанімації з обмороженням обох ніг. Як це сталося, досі сказати складно. На контакт особливо дитина поки не йде. Начебто він пішов з дому, ще коли були морози. Де знаходився, і як жив весь цей час з відмороженими ногами, теж не відомо", — написала Ножевнікова.
Деталі
За її слова, мати хлопчика має психічні захворювання.
" 1 Лютого ампутували одну ногу, сьогодні другу. Після першої операції ми закупили медикаментів на 11 000 грн, зараз необхідний перев'язувальний матеріал десь на суму 3000-5000 грн. Надалі швидше за все ще потрібні будуть медикаменти. Сума до збору поки всього 15 тис грн", — повідомила Ножевнікова.
Доповнення
Протягом 7-9 січня в Києві від переохолодження постраждало шестеро людей.