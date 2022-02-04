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15 марта, 19:03 • 105879 просмотра

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В Одессе 16 летний мальчик потерял ноги из-за обморожения

В Одессе 16 летний мальчик потерял ноги из-за обморожения

Киев • УНН

 • 26853 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Одессе 16 летнему мальчику ампутировали ноги из-за обморожения. Его мать имеет психические заболевания. Об этом сообщила руководитель общественной организации «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова, передает УНН.

Цитата

“Нашему новому подопечному всего 16 лет. Не буду писать даже имя, потому что все это может зацепить ребёнка и семью. Несколько дней назад, мальчик попал в отделение реанимации с обморожением обеих ног. Как это произошло, до сих пор сказать сложно. На контакт особо ребёнок пока не идёт. Вроде бы он ушел из дома, еще когда были морозы. Где находился, и как жил все это время с отмороженными ногами, тоже не известно”, — написала Ножевникова.

Детали

По ее слова, мать мальчика имеет психические заболевания.

“1 февраля ампутировали одну ногу, сегодня вторую. После первой операции мы закупили медикаментов на 11 000 грн, сейчас необходим перевязочный материал где-то на сумму 3000-5000 грн. В дальнейшем скорее всего еще нужны будут медикаменты. Сумма к сбору пока всего 15 тыс грн”, — сообщила Ножевникова.

Дополнение

В течение 7-9 января в Киеве от переохлаждения пострадало шесть человек.

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