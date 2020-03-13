В ОДА розповіли про стан інфікованої коронавірусом жінки на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Стан 71-річної жінки з коронавірусною інфекцією COVID-19 у Радомишлі Житомирської області - середньої тяжкості. Про це повідомила заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко під час брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.
"Жінка, яка захворіла на коронавірус, наразі дихає самостійно, перебуває на кисневій підтримці, стан середньої тяжкості. До лікарні у Радомишлі направили спеціалістів із Житомира – лікаря-інфекціоніста, пульмонолога, які слідкують за її станом здоров’я та надають всю необхідну медичну допомогу відповідно до симптоматики", – зазначила Наталія Остапченко.
Також заступниця голови ОДА повідомила, що зранку 13 березня стан хворої жінки погіршився і був визначений як тяжкий. Насичення крові киснем впало з 77% до 47%. Пацієнтку перевели на штучну вентиляцію легенів, надана киснева терапія.
"Станом на 11:00 13 березня – жінка вже дихає самостійно. Їй надається медикаментозне лікування в повному об’ємі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції — у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Нагадаємо, за повідомленням ДПСУ, жінка повернулася з Республіки Польща, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Наразі 71-річна пенсіонерка терміново госпіталізована та ізольована.
Загалом в Україні три випадки коронавірусу.