В очікуванні дива: сьогодні в Єрусалимі відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню

Деталі

Пандемія коронавірусу наклала свій відбиток на організацію заходу. Як і минулого року діятимуть карантинні обмеження. Кількість присутніх вірян буде більшою, ніж минулого року — до церемонії допустять 2,5 осіб, однак всі вони повинні мати сертифікати, що підтверджують вакцинацію.

Водночас для всіх охочих з Єрусалиму буде проводитися пряма трансляція. Розпочнеться церемонія близько першої дня за київським часом.

Благодатний вогонь

За біблійними текстами першим, хто зіткнувся з Благодатним вогнем був апостол Петро. Вогонь осяяв труну Ісуса Христа у печері, де він був похований.

Вважається, що вогонь є символом Воскресіння, проявом божої благодаті, яка має запалити віру в серцях людей.

Віряни вважають, що якщо вогонь не зійде, то це означатиме настання часу антихриста.

Церемонія

Сходження вогню називають “Дивом Благодатного вогню”. Церемонія відбувається на тому місці, де за переказами був похований Ісус Христос. На місці поховання розташований храм Воскресіння Христова.

Спочатку відбувається хресний хід, в якому беруть участь священики Єрусалимської православної церкви, Вірменської апостольської церкви, Сирійської та Коптської церков.

Потім патріарх Єрусалимський і архімандрит Вірменської церкви заходять до кувуклії — головний вівтар храму. Двері за ними запечатують. За деякий час патріарх виносить з кувуклії 33 запалені свічки — по одній на кожен рік земного життя Ісуса. Тривалість церемонії передбачити неможливо: іноді вогонь сходить за кілька хвилин, а часом доводиться чекати понад годину.

Вогонь передають вірянам, представникам християнських конфесій, які везуть його у різні кінці світу.