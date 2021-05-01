В очікуванні дива: сьогодні в Єрусалимі відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню

ukru
Ексклюзив
10:51 • 51848 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 92907 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 130830 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 172258 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 254522 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185586 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178562 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188485 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155216 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160300 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 110620 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 124603 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 71950 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 101742 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 114453 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 254529 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 202288 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 297207 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 292329 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 418776 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 16016 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 94965 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100077 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 95331 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112189 перегляди
Актуальне
В очікуванні дива: сьогодні в Єрусалимі відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню

В очікуванні дива: сьогодні в Єрусалимі відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню

Київ • УНН

 • 30898 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Традиційна церемонія сходження Благодатного вогню відбудеться в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі сьогодні, 1 травня, пише УНН

Деталі

Пандемія коронавірусу наклала свій відбиток на організацію заходу. Як і минулого року діятимуть карантинні обмеження. Кількість присутніх вірян буде більшою, ніж минулого року — до церемонії допустять 2,5 осіб, однак всі вони повинні мати сертифікати, що підтверджують вакцинацію.

Водночас для всіх охочих з Єрусалиму буде проводитися пряма трансляція. Розпочнеться церемонія близько першої дня за київським часом.

Благодатний вогонь

За біблійними текстами першим, хто зіткнувся з Благодатним вогнем був апостол Петро. Вогонь осяяв труну Ісуса Христа у печері, де він був похований.

Вважається, що вогонь є символом Воскресіння, проявом божої благодаті, яка має запалити віру в серцях людей.
Віряни вважають, що якщо вогонь не зійде, то це означатиме настання часу антихриста.

Церемонія

Сходження вогню називають “Дивом Благодатного вогню”. Церемонія відбувається на тому місці, де за переказами був похований Ісус Христос. На місці поховання розташований храм Воскресіння Христова.

Спочатку відбувається хресний хід, в якому беруть участь священики Єрусалимської православної церкви, Вірменської апостольської церкви, Сирійської та Коптської церков.

Потім патріарх Єрусалимський і архімандрит Вірменської церкви заходять до кувуклії — головний вівтар храму. Двері за ними запечатують. За деякий час патріарх виносить з кувуклії 33 запалені свічки — по одній на кожен рік земного життя Ісуса. Тривалість церемонії передбачити неможливо: іноді вогонь сходить за кілька хвилин, а часом доводиться чекати понад годину.

Вогонь передають вірянам, представникам християнських конфесій, які везуть його у різні кінці світу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами