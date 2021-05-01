В ожидании чуда: сегодня в Иерусалиме состоится церемония схождения Благодатного огня
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Традиционная церемония схождения Благодатного огня состоится в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 1 мая, пишет УНН.
Детали
Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на организацию мероприятия. Как и в прошлом году будут действовать карантинные ограничения. Количество присутствующих верующих будет больше, чем в прошлом году - к церемонии допустят 2,5 человек, однако все они должны иметь сертификаты, подтверждающие вакцинацию.
В то же время для всех желающих из Иерусалима будет проводиться прямая трансляция. Начнется церемония около часа дня по киевскому времени.
Благодатный огонь
Согласно библейским текстам первым, кто столкнулся с Благодатным огнем был апостол Петр. Огонь осветил гроб Иисуса Христа в пещере, где он был похоронен.
Считается, что огонь является символом Воскресения, проявлением божьей благодати и должен зажечь веру в сердцах людей. Верующие считают, что если огонь не сойдет, то это будет означать наступление времени антихриста.
Церемония
Схождение огня называют "Чудом Благодатного огня". Церемония проходит в том месте, где по преданию был похоронен Иисус Христос. На месте захоронения расположен храм Воскресения Христова.
Сначала совершается крестный ход, в котором принимают участие священники Иерусалимской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Сирийской и Коптской церкви.
Затем патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской церкви заходят в кувуклию - главный алтарь храма. Дверь за ними запечатывают. Через некоторое время патриарх выносит из кувуклии 33 зажженные свечи - по одной на каждый год земной жизни Иисуса. Продолжительность церемонии предусмотреть невозможно: иногда огонь сходит за несколько минут, но иногда приходится ждать больше часа.
Огонь передают верующим, представителям христианских конфессий, которые везут его в разные концы мира.