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В ожидании чуда: сегодня в Иерусалиме состоится церемония схождения Благодатного огня

В ожидании чуда: сегодня в Иерусалиме состоится церемония схождения Благодатного огня

Киев  •  УНН

 • 30893 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Традиционная церемония схождения Благодатного огня состоится в храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 1 мая, пишет УНН.

Детали

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на организацию мероприятия. Как и в прошлом году будут действовать карантинные ограничения. Количество присутствующих верующих будет больше, чем в прошлом году - к церемонии допустят 2,5 человек, однако все они должны иметь сертификаты, подтверждающие вакцинацию.

В то же время для всех желающих из Иерусалима будет проводиться прямая трансляция. Начнется церемония около часа дня по киевскому времени.

Благодатный огонь

Согласно библейским текстам первым, кто столкнулся с Благодатным огнем был апостол Петр. Огонь осветил гроб Иисуса Христа в пещере, где он был похоронен.

Считается, что огонь является символом Воскресения, проявлением божьей благодати и должен зажечь веру в сердцах людей. Верующие считают, что если огонь не сойдет, то это будет означать наступление времени антихриста.

Церемония

Схождение огня называют "Чудом Благодатного огня". Церемония проходит в том месте, где по преданию был похоронен Иисус Христос. На месте захоронения расположен храм Воскресения Христова.

Сначала совершается крестный ход, в котором принимают участие священники Иерусалимской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Сирийской и Коптской церкви.

Затем патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской церкви заходят в кувуклию - главный алтарь храма. Дверь за ними запечатывают. Через некоторое время патриарх выносит из кувуклии 33 зажженные свечи - по одной на каждый год земной жизни Иисуса. Продолжительность церемонии предусмотреть невозможно: иногда огонь сходит за несколько минут, но иногда приходится ждать больше часа.

Огонь передают верующим, представителям христианских конфессий, которые везут его в разные концы мира.

Украинские Национальные Новости

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