В ОБСЄ висловили занепокоєння через зростання жертв серед цивільних на Донбасі

“У звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтверджується загибель щонайменше шести цивільних по обидва боки лінії конфлікту упродовж останніх двох тижнів. Щонайменше троє з жертв загинули під час обстрілів, інші, швидше за все, підірвалися на міні. Також багато цивільних були поранені, серед них трирічний хлопчик”, — йдеться у заяві М.Сайдіка, яку цитує видання.

Він закликав усі сторони конфлікту зробити все можливе для зупинення насилля.

Раніше у п’ятницю у СММ ОБСЄ заявили про різке збільшення кількості жертв серед мирного населення на Луганщині.