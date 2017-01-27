В ОБСЄ висловили занепокоєння через зростання жертв серед цивільних на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік висловлює занепокоєння збільшенням кількості жертв серед цивільних через бойові дії на Донбасі, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“У звітах Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтверджується загибель щонайменше шести цивільних по обидва боки лінії конфлікту упродовж останніх двох тижнів. Щонайменше троє з жертв загинули під час обстрілів, інші, швидше за все, підірвалися на міні. Також багато цивільних були поранені, серед них трирічний хлопчик”, — йдеться у заяві М.Сайдіка, яку цитує видання.
Він закликав усі сторони конфлікту зробити все можливе для зупинення насилля.
Раніше у п’ятницю у СММ ОБСЄ заявили про різке збільшення кількості жертв серед мирного населення на Луганщині.