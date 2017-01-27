В ОБСЕ выразили обеспокоенность из-за роста жертв среди гражданских на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик выражает обеспокоенность увеличением количества жертв среди гражданских из-за боевых действий на Донбассе, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".
"В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждается гибель не менее шести гражданских с обеих сторон линии конфликта в течение последних двух недель. По меньшей мере трое из жертв погибли во время обстрелов, другие, скорее всего, подорвались на мине. Также много гражданских были ранены, среди них трехлетний мальчик ", - говорится в заявлении М.Сайдика, которое цитирует издание.
Он призвал все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы остановить насилие.
Ранее в пятницу в СММ ОБСЕ заявили о резком увеличении количества жертв среди мирного населения Луганской области.