В ОБСЄ розповіли, які відновлювальні роботи необхідні на Донецькій фільтрувальній станції

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Для відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції мають бути проведені роботи за декількома напрямками, як на території станції, так і за її межами, для чого необхідно забезпечити безпеку. Про це УНН в ексклюзивному коментарі розповів перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.