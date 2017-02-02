В ОБСЄ розповіли, які відновлювальні роботи необхідні на Донецькій фільтрувальній станції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Для відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції мають бути проведені роботи за декількома напрямками, як на території станції, так і за її межами, для чого необхідно забезпечити безпеку. Про це УНН в ексклюзивному коментарі розповів перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
“На даний момент має відбутись декілька напрямів робіт на фільтрувальній станції. У першу чергу — це транспортування працівників Донецької фільтрувальної станції, для того, аби почати відновлювальні роботи, і щоб ці роботи проводились в безпеці. По-друге, аварійно-відновлювальні роботи по периметру території фільтрувальної станції”, — розповів А.Хуг.
Також, він зазначив, що мають відбутись відновлювальні роботи ліній електропостачання, які розташовані за територією станції.
“Як тільки електропостачання буде відремонтовано, на даний момент цього ще не відбулось, тоді одразу ж фільтрувальна станція матиме змогу розпочати роботи з очищення води. Тож як тільки електропостачання запрацює, воно також буде постачатись і до Авдіївського коксохімічного заводу”, — сказав він.
А.Хуг додав, що має бути проведено роботи для відновлення водопостачання, на яке також вплинули обстріли, на території, яка охоплює Авдіївку, Ясинувату та Донецький аеропорт.
“Для того, аби це було можливим, потрібно виконати декілька кроків. Перш за все, спеціальна моніторингова місія спільно з СЦКК мають посприяти припиненню вогню. А також ремонтні бригади мають отримати підтримку саперів, аби були розміновані ті ділянки, на яких мають проводитись відновлювальні роботи. Тільки після цього можлива оцінка пошкоджень перш ніж почнуться ці роботи”, — додав перший заступник голови СММ ОБСЄ.
Також він повідомив, що “за останні два дні” була проведена оцінка пошкоджень.
“Тому завтра відновлювальні роботи будуть продовжені, для того, аби можна було розпочати наступні кроки по відновленню”, — зазначив він.
Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що під час візиту до Донецької фільтрувальної станції спостерігачів ОБСЄ обстрілів по периметру станції зафіксовано не було.