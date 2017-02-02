В ОБСЄ розповіли, які відновлювальні роботи необхідні на Донецькій фільтрувальній станції

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 58942 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 144128 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 140075 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 118510 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 130357 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84053 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92393 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98498 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89564 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 218660 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
32%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 40101 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 17575 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 17179 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 40226 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 18556 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 140076 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 218661 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369194 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 304781 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413200 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9244 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29988 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26981 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 118511 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32178 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

В ОБСЄ розповіли, які відновлювальні роботи необхідні на Донецькій фільтрувальній станції

Київ • УНН

 • 9023 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Для відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції мають бути проведені роботи за декількома напрямками, як на території станції, так і за її межами, для чого необхідно забезпечити безпеку. Про це УНН в ексклюзивному коментарі розповів перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

В ОБСЄ розповіли, які відновлювальні роботи необхідні на Донецькій фільтрувальній станції

“На даний момент має відбутись декілька напрямів робіт на фільтрувальній станції. У першу чергу — це транспортування працівників Донецької фільтрувальної станції, для того, аби почати відновлювальні роботи, і щоб ці роботи проводились в безпеці. По-друге, аварійно-відновлювальні роботи по периметру території фільтрувальної станції”, — розповів А.Хуг.

Також, він зазначив, що мають відбутись відновлювальні роботи ліній електропостачання, які розташовані за територією станції.

“Як тільки електропостачання буде відремонтовано, на даний момент цього ще не відбулось, тоді одразу ж фільтрувальна станція матиме змогу розпочати роботи з очищення води. Тож як тільки електропостачання запрацює, воно також буде постачатись і до Авдіївського коксохімічного заводу”, — сказав він.

А.Хуг додав, що має бути проведено роботи для відновлення водопостачання, на яке також вплинули обстріли, на території, яка охоплює Авдіївку, Ясинувату та Донецький аеропорт.

“Для того, аби це було можливим, потрібно виконати декілька кроків. Перш за все, спеціальна моніторингова місія спільно з СЦКК мають посприяти припиненню вогню. А також ремонтні бригади мають отримати підтримку саперів, аби були розміновані ті ділянки, на яких мають проводитись відновлювальні роботи. Тільки після цього можлива оцінка пошкоджень перш ніж почнуться ці роботи”, — додав перший заступник голови СММ ОБСЄ.

Також він повідомив, що “за останні два дні” була проведена оцінка пошкоджень.

“Тому завтра відновлювальні роботи будуть продовжені, для того, аби можна було розпочати наступні кроки по відновленню”, — зазначив він.

Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що під час візиту до Донецької фільтрувальної станції спостерігачів ОБСЄ обстрілів по периметру станції зафіксовано не було.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,085.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,585.65