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В ОБСЕ рассказали, какие восстановительные работы необходимы на Донецкой фильтровальной станции

Киев • УНН

 • 9023 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Для восстановления работы Донецкой фильтровальной станции должны быть проведены работы по нескольким направлениям, как на территории станции, так и за ее пределами, для чего необходимо обеспечить безопасность. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

В ОБСЕ рассказали, какие восстановительные работы необходимы на Донецкой фильтровальной станции

"На данный момент должно произойти несколько направлений работ на фильтровальной станции. В первую очередь - это транспортировка работников Донецкой фильтровальной станции, для того, чтобы начать восстановительные работы, и чтобы эти работы проводились в безопасности. Во-вторых, аварийно-восстановительные работы по периметру территории фильтровальной станции", - рассказал А.Хуг.

Также, он отметил, что должны состояться восстановительные работы линий электроснабжения, которые расположены по территории станции.

"Как только электроснабжение будет отремонтировано, на данный момент этого еще не произошло, тогда сразу же фильтровальная станция сможет начать работы по очистке воды. Поэтому как только электроснабжение заработает, оно также будет поставляться и в Авдеевский коксохимический завод", - сказал он.

А.Хуг добавил, что должны быть проведены работы для восстановления водоснабжения, на которое также повлияли обстрелы, на территории, которая охватывает Авдеевку, Ясиноватую и Донецкий аэропорт.

"Для того, чтобы это было возможным, нужно выполнить несколько шагов. Прежде всего, специальная мониторинговая миссия совместно с СЦКК должны поспособствовать прекращению огня. А также ремонтные бригады должны получить поддержку саперов, чтобы были разминированы те участки, на которых должны проводиться восстановительные работы. Только после этого возможна оценка повреждений прежде чем начнутся эти работы", - добавил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Также он сообщил, что "за последние два дня" была проведена оценка повреждений.

"Поэтому завтра восстановительные работы будут продолжены, для того, чтобы можно было начать следующие шаги по восстановлению", - отметил он.

Напомним, первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что во время визита в Донецкую фильтровальной станции наблюдателей ОБСЕ обстрелов по периметру станции зафиксировано не было.

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