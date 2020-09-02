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В Укравтодорі розповіли, за яких умов та як скоро зможуть добудувати столичну Окружну

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Нещодавно “Укравтодор” презентував концепцію добудови Київської об'їзної дороги. Передбачається об'єднання всіх шести міжнародних трас, які проходять транзитом через Київ. Проект масштабний, але цілком реалізабельний. За умов його реальної політичної підтримки на найвищому рівні. Про це у коментарі УНН розповів начальник служби автомобільних доріг Київської області Руслан Ничік.

В Укравтодорі розповіли, за яких умов та як скоро зможуть добудувати столичну Окружну

“Все, що ми звикли називати Окружною дорогою – сьогодні це лише збірка якихось недороблених мап та проектів. В повному обсязі проектної документації, на основі якої могло початися будівництво, ніколи не існувало. Були розроблені два техніко-економічні обґрунтування на мостові переходи через Київське море Канівське водосховище. Вони є не повними проектними – окремими ділянками. І цей проект вже дуже застарів – він приблизно 2012 року. Також він не пройшов жодну експертизу.

Якщо говорити детальніше про Київську об'їзду дорогу, то ми плануємо побудувати напівкільце навколо Києва, яке буде, на нашу думку, з’єднувати ключові маршрути, що генерують транзитний трафік навколо міста Києва.

Воно буде будуватися від траси Варшавка – автомобільної дороги М 07: Київ-Ковель, до автомобільної дороги М 06 Київ-Чоп, а далі буде з’єднуватися з автомобільною дорогою М 05 Київ-Одеса і далі Н 1 Київ-Знамянка, далі, в районі міста Українка, планується побудувати мостовий перехід через річку Дніпро протяжністю десь 6 км. Сам мостовий перехід з підходами та естакадами буде приблизно довжиною 25 км, і далі він буде з’єднуватися з автомобільною дорогою Н 08 - це Бориспіль, Маріуполь та продовження буде йти до М 03 – це автомобільна дорога Київ-Харків”, - уточнив він.

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За словами Ничіка, напівкільце значно розвантажить Київ, бо весь транзитний транспорт не буде заїжджати у місто.

“Тобто, ті, хто рухаються транзитом будуть об'їжджати”, - сказав він.

Окрім мети розвантажити столичні дороги, добудований КОД також матиме позитивний вплив і на екологію в Києві, додає очільник обласного автодору.

Ничік наголошує, що реалізувати такий масштабний проект за 4-5 років цілком реально, та для цього потрібна широка політична підтримка на найвищому рівні.

“Адже мова про залучення коштів, в тому числі і на міжнародному рівні. Крім цього, проект не буде рухатися і без активної підтримки Київської обласної державної адміністрації”, - зауважив він.

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Нагадаємо, за словами народного депутата і кандидата в мери столиці Ірини Верещук, "об'їзна дорога - це один з ключових перспективних об'єктів президентської програми "Велике будівництво", і цілком може бути побудована за 5 років".

Вона також вважає, що завершення КОД дозволить розвантажити транспортний потік майже на 40%, чим зменшить кількість заторів у столиці.

"Наша команда готова взяти на себе ці обов'язки і вже сьогодні ставить дедлайни, а саме: контроль розробки проекту будівництва до кінця 2020 року. І початок будівництва при сприятливих умовах вже на початку 2021 року. За одну каденцію нового міського мера цей великий проект може бути завершений. Тому ми закликаємо до співпраці й підтримки", - зазначила вона на презентації концепту "Укравтодору".

Також нагадаємо, чинний мер столиці Кличко раніше обіцяв за рік добудувати Велику Окружну до вулиці Богатирської. Разом з тим, кияни закидають йому, що вартість напівготового Шулявського шляхопроводу та розпочатої Великої окружної вже перевалила за 2 млрд. У соціальних мережах, люди вимагають припинити "піаритися на ремонтах" і все ж добудувати Окружну, оскільки навіть ремонт обіцяних ділянок “перетворився на довгобуди”, які, своєю чергою, призводять до щоденних транспортних колапсів у Києві.

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