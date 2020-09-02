Перевантаження на дорогах становить небезпеку для пасажирів громадського транспорту – експерт

"Насамперед, якість дорожнього покриття – це безпека перевезення. Коли везуть 50 тонн замість 24 дозволених, то асфальт починає роз'їжджатися, утворюються вибоїни, ями. А коли вже їде громадський транспорт, то потрапивши в цю яму, створює небезпеку для пасажирів і водія. Я вже не кажу про те, що транспортні засоби, які їздять такими дорогам, постійно потребують техобслуговування, постійно ламаються. Тобто це для всіх проблема", – розповів він.

Демчук переконаний, що процес встановлення автоматизованих систем зважування вантажів повинен продовжуватись, а кількість самих комплексів ГВК – збільшуватись. Також він вважає, що доцільно перекласти відповідальність за перевантаження з перевізників на вантажовідправників.

"Якщо відправник вантажу буде розуміти, що штраф потрібно платити йому, він ніколи в житті не завантажить транспортний засіб більше, ніж дозволено законодавством. І ми таким чином забрали б цей фактор від перевізника, коли він заради своєї наживи та в умовах конкуренції везе більше", – додав Демчук.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що до кінця року в Україні запустять 50 комплексів автоматичного зважування фур і маршруток у русі.