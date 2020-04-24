До областей відправляють перші 200 тис. ПЛР-тестів вітчизняного виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні у регіони відправляється 200 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу вітчизняного виробництва. Загалом замовлення сягає на 2 млн ПЛР-тестів. Про це повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.
"В Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів... і перша партія обсягом 200 тисяч одиниць відправляється у регіони", - повідомив Тимошенко.
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Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв, що сьогодні у регіони направлять 200 тисяч ПЛР-тестів українського виробництва.