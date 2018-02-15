В області на ремонт доріг спрямують 35% коштів Дорожнього фонду - Омелян

"Цього року маємо рекордну суму на відновлення доріг. Із 1 січня працює Дорожній фонд, у розпорядженні якого є 32,5 млрд грн. 35% від цієї суми спрямують до місцевих бюджетів", - зазначив він.

При цьому, як уточнив він, якщо на місцях ці кошти не будуть освоюватись у 2-річний термін, то Мінінфраструктури ініціюватиме повернення цих кошті до бюджету Дорожнього фонду.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні запрацював Державний дорожній фонд.