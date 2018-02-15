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В області на ремонт доріг спрямують 35% коштів Дорожнього фонду - Омелян

В області на ремонт доріг спрямують 35% коштів Дорожнього фонду - Омелян

Київ • УНН

 • 7551 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. До обласних бюджетів у 2018 році буде спрямовано 35% коштів Дорожнього фонду для проведення ремонту доріг. Про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.

"Цього року маємо рекордну суму на відновлення доріг. Із 1 січня працює Дорожній фонд, у розпорядженні якого є 32,5 млрд грн. 35% від цієї суми спрямують до місцевих бюджетів", - зазначив він.

При цьому, як уточнив він, якщо на місцях ці кошти не будуть освоюватись у 2-річний термін, то Мінінфраструктури ініціюватиме повернення цих кошті до бюджету Дорожнього фонду.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні запрацював Державний дорожній фонд.

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