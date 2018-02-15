В области на ремонт дорог направят 35% средств Дорожного фонда - Омелян

"В этом году у нас есть рекордная сумма на восстановление дорог. С 1 января работает Дорожный фонд, в распоряжении которого есть 32,5 млрд грн. 35% от этой суммы направят в местные бюджеты", - отметил он.

При этом, как уточнил он, если на местах эти средства не будут осваиваться в 2-летний срок, то Мининфраструктуры инициирует возвращение этих средств в бюджет Дорожного фонда.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине заработал Государственный дорожный фонд.