В ОАСК оскаржують заборону на нічний продаж алкоголю в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов з вимогою скасувати заборону Київської міської ради на продаж в столиці спиртного в нічний час. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОАСК.
Цитата
“Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов Державної регуляторної служби України до Київської міської ради. Позивач просить суд скасувати рішення Київради, яким у вересні 2018 року було встановлено обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та столових вин у столиці”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Державна регуляторна служба вважає, що Київрада обрала недієвий механізм регулювання господарських та суспільних відносин, а оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм чинного законодавства.
“Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
У 2018 році на пленарному засіданні Київської міської ради, депутати прийняли рішення, яке передбачає обмеження продажу спиртовмісних напоїв з 23:00 до 10:00 у МАФах та магазинах.
Нагадаємо, чоловік погрожував підірвати гранату на заправці у Києві через відмову йому у продажі алкоголю у нічний час доби.