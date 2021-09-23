В ОАСК оспаривают запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием отменить запрет Киевского городского совета на продажу в столице спиртного в ночное время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОАСК.
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"Окружным административным судом города Киева зарегистрировано иск Государственной регуляторной службы Украины в Киевский городской совет. Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что Государственная регуляторная служба считает, что Киевсовет избрал недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений, а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего законодательства.
"Сейчас суд решает вопрос открытии производства по административному делу", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В 2018 году на пленарном заседании Киевского городского совета, депутаты приняли решение, которое предусматривает ограничение продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00 в МАФах и магазинах.
Напомним, мужчина угрожал взорвать гранату на заправке в Киеве из-за отказа ему в продаже алкоголя в ночное время суток.