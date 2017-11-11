В ОАЕ відкрили для відвідувачів музей "Лувр Абу-Дабі"

"Лувр Абу-Дабі", що розташований на острові Саадіят (Острів Щастя) поблизу Абу-Дабі, - перший музей за межами Франції, який носить назву "Лувр". За право використовувати знамениту назву до 2037 року емірат заплатив близько мільярда євро. За цю суму французька сторона консультувала новостворений музей і надаватиме впродовж десятиліття твори мистецтва для проведення виставок тривалістю до двох років.

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Будівництво музею тривало близько 10 років, дату відкриття неодноразово переносили. Західні ЗМІ та правозахисники критикували будівництво через вкрай погані умови праці будівельників.

Зазначається, що консерватизм Абу-Дабі проявився у відносно невеликій кількості творів із зображенням оголеного тіла. Водночас у розділі, присвяченому короткій історії світових релігій, представлений і іудаїзм.

Нагадаємо, Лувр заявив про те, що зливи в Парижі завдали шкоди трьом картинам з його колекції.