В ОАЭ открыли для посетителей музей "Лувр Абу-Даби"

"Лувр Абу-Даби", который расположен на острове Саадият (Остров Счастья) вблизи Абу-Даби - первый музей за пределами Франции, который носит название "Лувр". За право использовать знаменитое название до 2037 года эмират заплатил около миллиарда евро. За эту сумму французская сторона консультировала вновь музей и предоставлять в течение десятилетия произведения искусства для проведения выставок продолжительностью до двух лет.

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Строительство музея длилось около 10 лет, дату открытия неоднократно переносили. Западные СМИ и правозащитники критиковали строительство из-за крайне плохие условия труда строителей.

Отмечается, что консерватизм Абу-Даби проявился в относительно небольшом количестве произведений с изображением обнаженного тела. В то же время в разделе, посвященном короткой истории мировых религий, представлен и иудаизм.

Напомним, Лувр заявил о том, что ливни в Париже нанесли ущерб трем картинам из его коллекции.