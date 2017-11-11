В ОАЭ открыли для посетителей музей "Лувр Абу-Даби"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Музей "Лувр Абу-Даби" открыл свои двери для посетителей в Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 11 ноября. В музее выставлено около 600 произведений искусства - как западного, так и восточного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Лувр Абу-Даби", который расположен на острове Саадият (Остров Счастья) вблизи Абу-Даби - первый музей за пределами Франции, который носит название "Лувр". За право использовать знаменитое название до 2037 года эмират заплатил около миллиарда евро. За эту сумму французская сторона консультировала вновь музей и предоставлять в течение десятилетия произведения искусства для проведения выставок продолжительностью до двух лет.
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Строительство музея длилось около 10 лет, дату открытия неоднократно переносили. Западные СМИ и правозащитники критиковали строительство из-за крайне плохие условия труда строителей.
Отмечается, что консерватизм Абу-Даби проявился в относительно небольшом количестве произведений с изображением обнаженного тела. В то же время в разделе, посвященном короткой истории мировых религий, представлен и иудаизм.
Напомним, Лувр заявил о том, что ливни в Париже нанесли ущерб трем картинам из его коллекции.