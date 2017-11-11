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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 26766 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 61008 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 80296 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 85974 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 66888 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100470 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100956 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 133306 просмотра

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В ОАЭ открыли для посетителей музей "Лувр Абу-Даби"

В ОАЭ открыли для посетителей музей "Лувр Абу-Даби"

Киев  •  УНН

 • 22393 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Музей "Лувр Абу-Даби" открыл свои двери для посетителей в Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 11 ноября. В музее выставлено около 600 произведений искусства - как западного, так и восточного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Лувр Абу-Даби", который расположен на острове Саадият (Остров Счастья) вблизи Абу-Даби - первый музей за пределами Франции, который носит название "Лувр". За право использовать знаменитое название до 2037 года эмират заплатил около миллиарда евро. За эту сумму французская сторона консультировала вновь музей и предоставлять в течение десятилетия произведения искусства для проведения выставок продолжительностью до двух лет.

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Строительство музея длилось около 10 лет, дату открытия неоднократно переносили. Западные СМИ и правозащитники критиковали строительство из-за крайне плохие условия труда строителей.

Отмечается, что консерватизм Абу-Даби проявился в относительно небольшом количестве произведений с изображением обнаженного тела. В то же время в разделе, посвященном короткой истории мировых религий, представлен и иудаизм.

Напомним, Лувр заявил о том, что ливни в Париже нанесли ущерб трем картинам из его коллекции.

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