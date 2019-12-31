В.о. президента Болівії висилає дипломатів через підтримку прихильників Моралеса
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В.о. президента Болівії Жанін Аньєс дала послу Мексики в Ла-Пасі і двом іспанським дипломатам 72 години на від'їзд з країни. Їх звинуватили в підтримці прихильників президента Ево Моралеса, який пішов у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Влада Болівії в понеділок, 30 грудня, оголосили кількох зарубіжних дипломатів персонами нон-грата. Посол Мексики в Ла-Пасі Марія Тереса Меркадо, тимчасова повірена у справах Іспанії в Болівії Христина Боррегеро, а також консул Іспанії в Болівії Альваро Фернандес повинні покинути країну протягом 72 годин, заявила Жанін Аньєс, виконуюча обов'язки президента Болівії після відставки Ево Моралеса.
Дипломатична криза виник після візиту Христини Боррегеро в посольство Мексики в Ла-Пасі. Болівійський міністр внутрішніх справ Артуро Мурільо звинуватив її в намірі таємно вивести з посольства колишнього чиновника з уряду Моралеса.
Офіційний Мадрид відкинув звинувачення у втручанні у внутрішні справи Болівії. Подібні твердження є "наклепом", мета якої - завдати шкоди відносинам двох країн за допомогою "теорій змови", йдеться в заяві іспанського уряду. Мадрид у відповідь оголосив персонами нон-грата трьох болівійських дипломатів. Мексика також засудила "політичне" рішення Болівії.
Нагадаємо, в кінці жовтня в Болівії пройшли вибори глави держави. Верховний виборчий суд, який грає в країні роль виборчої комісії, оголосив про перемогу чинного президента Ево Моралеса вже в першому турі. Однак попередні результати голосування вказували на можливість другого туру.
Позиція влади викликала масові протести в Болівії, на тлі яких Моралес 10 листопада заявив про свою відставку. Влада Мексики надали йому політичний притулок. Слідом за Моралесом свої пости покинули віце-президент і спікери обох палат парламенту.
Жанін Аньєс, що проголосила себе президентом країни на перехідний період, пообіцяла провести нові вибори в найкоротші терміни. Перехідний уряд Болівії звинуватив пішов у відставку президента в тероризмі і підбурюванні до масових заворушень.