В.о. президента Болівії висилає дипломатів через підтримку прихильників Моралеса

КИЇВ. 31 грудня. УНН. В.о. президента Болівії Жанін Аньєс дала послу Мексики в Ла-Пасі і двом іспанським дипломатам 72 години на від'їзд з країни. Їх звинуватили в підтримці прихильників президента Ево Моралеса, який пішов у відставку. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.