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И.о. президента Боливии высылает дипломатов из-за поддержки сторонников Моралеса

И.о. президента Боливии высылает дипломатов из-за поддержки сторонников Моралеса

Киев  •  УНН

 • 16126 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. И.о. президента Боливии Жанин Аньес дала послу Мексики в Ла-Пасе и двум испанским дипломатам 72 часа на отъезд из страны. Их обвинили в поддержке сторонников ушедшего в отставку президента Эво Моралеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Власти Боливии в понедельник, 30 декабря, объявили нескольких зарубежных дипломатов персонами нон-грата. Посол Мексики в Ла-Пасе Мария Тереса Меркадо, временная поверенная в делах Испании в Боливии Кристина Боррегеро, а также консул Испании в Боливии Альваро Фернандес должны покинуть страну в течение 72 часов, заявила Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса.

Дипломатический кризис возник после визита Кристины Боррегеро в посольство Мексики в Ла-Пасе. Боливийский министр внутренних дел Артуро Мурильо обвинил ее в намерении тайно вывести из посольства бывшего чиновника из правительства Моралеса.

Официальный Мадрид отверг обвинения во вмешательстве во внутренние дела Боливии. Подобные утверждения являются "клеветой", цель которой - нанести урон отношениям двух стран с помощью "теорий заговора", говорится в заявлении испанского правительства. Мадрид в ответ объявил персонами нон-грата трех боливийских дипломатов. Мексика также осудила "политическое" решение Боливии.

Напомним, в конце октября в Боливии прошли выборы главы государства. Верховный избирательный суд, который играет в стране роль избирательной комиссии, объявил о победе действующего президента Эво Моралеса уже в первом туре. Однако предварительные результаты голосования указывали на возможность второго тура.

Позиция властей вызвала массовые протесты в Боливии, на фоне которых Моралес 10 ноября заявил о своей отставке. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище. Вслед за Моралесом свои посты покинули вице-президент и спикеры обеих палат парламента.

Жанин Аньес, провозгласившая себя президентом страны на переходный период, пообещала провести новые выборы в кратчайшие сроки. Переходное правительство Боливии обвинило ушедшего в отставку президента в терроризме и подстрекательстве к массовым беспорядкам.

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