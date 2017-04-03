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В.о. голови ДФС М.Продан задекларував 3 квартири і золоті годинники

В.о. голови ДФС М.Продан задекларував 3 квартири і золоті годинники

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Тимчасово виконуючий обов’язки голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан задекларував 3 квартири та два золотих годинника. Його щорічна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

У своїй щорічній е-декларації М.Продан задекларував 3 квартири і 2 гаражі.

Крім того у користуванні його дружини перебуває автомобіль LEXUS RX 350 2012 року випуску. При цьому, у його декларації вказано, що минулого року він витратив кошти на транспортний засіб. Однак у документі не вказана сума видатків і не значиться, який автомобіль і у якій власності перебуває у М.Продана.

Разом з тим, тимчасово виконуючий обов’язки голови ДФС разом з дружиною володіють двома наручними годинниками з білого і жовтого золота.

М.Продан в електронній декларації також вказав каблучку дружини із білого золота з діамантом.

Варто зазначити, що родина Проданів у 2016 році зберігала готівкою 550 тис. грн, 42,5 тис. дол. та 12 тис. євро.

При цьому дружина М.Продана у 2016 році мала активи у дорогоцінних (банківських) металлах 175 тис. грн.

На банківських рахунках тимчасово виконуючого голови ДФС минулого року зберігалося 99,3 тис. грн., а його дружини 346,5 тис. грн.

У 2016 році М. Продан, перебуваючи на посадах у ДФС отримав 154504 грн. Його дружина від зайняття підприємницькою діяльність минулого року отримала більше 1,253 млн грн доходу, а також понад 43,4 тис. грн процентів.

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