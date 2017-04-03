И.о. главы ГФС М.Продан задекларировал 3 квартиры и золотые часы

В своем ежегодной э-декларации М.Продан задекларировал 3 квартиры и 2 гаража.

Кроме того, в пользовании его жены находится автомобиль LEXUS RX 350 2012 года выпуска. При этом в его декларации указано, что в прошлом году он потратил средства на транспортное средство. Однако в документе не указана сумма расходов и не значится, автомобиль и в какой собственности находится в М.Продана.

Вместе с тем, временно исполняющий обязанности главы ГФС вместе с женой владеют двумя наручными часами из белого и желтого золота.

М.Продан в электронной декларации также указал кольцо жены с белого золота с бриллиантом.

Стоит отметить, что семья проданных в 2016 году сохраняла наличными 550 тыс. грн, 42,5 тыс. долл. и 12 тыс. евро.

При этом жена М.Продана в 2016 году имела активы в драгоценных (банковских) металлах 175 тыс. грн.

На банковских счетах временно исполняющего председателя ГФС прошлого года хранилось 99,3 тыс. грн, а его жены 346,5 тыс. грн.

В 2016 году М.Продан, находясь на должностях в ГФС получил 154 504 грн. Его жена от занятия предпринимательской деятельности в прошлом году получила более 1253000 грн дохода, а также более 43,4 тыс. грн процентов.