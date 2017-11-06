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В Нью-Йорку пройдуть вибори мера

В Нью-Йорку пройдуть вибори мера

Київ • УНН

 • 10376 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Жителі Нью-Йорку, в вівторок, 7 листопада, обиратимуть нового мера. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".

П'ять кандидатів у цьому році ведуть боротьбу за пост глави найбільшого мегаполісу США, однак збереже його за собою, як очікується, нинішній градоначальник Білл де Блазіо.

Головним суперником лідера нью-йоркський демократів та чинного міського голови буде тридцятишестирічна представниця республіканської партії - дочка грецьких і кубинських іммігрантів Ніколь Малліотакіс.

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Зауважимо, що попередні вибори мера в 2013 році пройшли при одній з найнижчих явок виборців - 26% від 4,5 мільйона зареєстрованих в місті виборців. Поріг мінімальної явки на міських виборах в США не встановлюється.

Нагадаємо, новим мером Анкари обрано представника правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку (ПСР) Мустафу Туна.

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