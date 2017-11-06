В Нью-Йорке пройдут выборы мэра

Пять кандидатов в этом году ведут борьбу за пост главы крупнейшего мегаполиса США, однако сохранит его за собой, как ожидается, нынешний градоначальник Билл Де Блазио.

Главным соперником лидера нью-йоркский демократов и действующего городского головы будет тридцатишестилетняя представитель республиканской партии - дочь греческих и кубинских иммигрантов Николь Маллиотакис.

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Заметим, что предыдущие выборы мэра в 2013 году прошли при одной из самых низких явок избирателей - 26% от 4,5 миллиона зарегистрированных в городе избирателей. Порог минимальной явки на городских выборах в США не устанавливается.

Напомним, новым мэром Анкары избран представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Мустафа Туна.