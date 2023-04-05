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"В ньому говорить військовий": Резніков прокоментував заяву президента Чехії про "лише одну спробу" України для контрнаступу

"В ньому говорить військовий": Резніков прокоментував заяву президента Чехії про "лише одну спробу" України для контрнаступу

Київ • УНН

 • 705415 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю NV прокоментував заяву новообраного президента Чехії Петра Павла про те, що в України "буде лише одна спроба" для українського контрнаступу, зазначивши, що в ньому "зараз більше говорить військовий", передає УНН.

Цитата

"Я думаю, що в президенті Чеської Республіки зараз більше говорить військовий, ніж політик, і логіка військових така, що вони постійно прораховують найгірші варіанти. Але навіть якщо це його оцінка, то вона носить суб'єктивний характер, і він все одно закладає дуже корисний для нас меседж - європейські країни мають потужніше об'єднатися і посилити допомогу Україні, щоб цей контрнаступ, цей удар, був максимально успішним і ефективним, щоб не дати шансу ворогу стримати цей контрнаступ", - повідомив міністр.

Деталі

Резніков додав, що "часто" публічні заяви політиків треба "читати і тлумачити як символи", а не зовсім так, як вони прозвучали. Відповідаючи на запитання журналіста, чи розглядається вірогідність підписання мирних домовленостей з рф у разі затягнення плато, на яке війна вийшла після звільнення Херсону, Резніков наголосив, що "не вірить" у таку ситуацію і назвав кілька причин.

Міністр нагадав, що брав участь у перемовинах з росіянами в Мінському процесі два роки, і сказав, що Україна "не вірить росіянам, бо вони не виконують зобов’язань, не дотримуються обіцянок".

"А далі - три прості речі, які всім відомі. Наш президент Володимир Зеленський дуже чітко сказав, що з тими, хто сьогодні очолює Кремль, сідати за ці перемовини він не буде. Це було зроблено публічно, я своєму президенту вірю, я знаю його позицію, знаю його впевненість. Це не бравада, він так вважає, він в це вірить і він тримає цю позицію", - пояснив він.

Резніков продовжив, заявивши, що український народ "не піде" на жодні домовленості з країною-агресором, натомість виступає за перемогу та звільнення усіх тимчасово окупованих територій.

"Вони нас в темряву хотіли закинути зимою, в холод. Ви ж пам’ятаєте "Без світла, без води, без тепла, але без вас" - це наша відповідь", - зауважив міністр.

Підсумовуючи, він вказав, що парламент України "віддзеркалює думку народу", тому країни-партнери "мають розуміти", що "ми не підемо на компроміси". За словами Резнікова, Київ готовий до перемовин за "Формулою миру" президента Володимира Зеленського, і "нічого не зміниться за будь-яких обставин".

"Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція - ми всі співпадаємо, зради не буде", - наголосив він.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita у березні підкреслив, що для українського контрнаступу "вікно можливостей відкрите цього року", і зробити це необхідно з однієї спроби.

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