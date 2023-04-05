"В нем говорит военный": Резников прокомментировал заявление президента Чехии о "лишь одной попытке" Украины для контрнаступления

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"Я думаю, что в президенте Чешской Республики сейчас больше говорит военный, чем политик, и логика военных такова, что они постоянно просчитывают худшие варианты. Но даже если это его оценка, то она носит субъективный характер, и он все равно закладывает очень полезный для нас месседж - европейские страны должны мощнее объединиться и усилить помощь Украине, чтобы это контрнаступление, этот удар, был максимально успешным и эффективным, чтобы не дать шанса врагу сдержать это контрнаступление", - сообщил министр.

Детали

Резников добавил, что "часто" публичные заявления политиков надо "читать и толковать как символы", а не совсем так, как они прозвучали. Отвечая на вопрос журналиста, рассматривается ли вероятность подписания мирных договоренностей с РФ в случае затягивания плато, на которое война вышла после освобождения Херсона, Резников подчеркнул, что "не верит" в такую ситуацию и назвал несколько причин.

Министр напомнил, что участвовал в переговорах с россиянами в Минском процессе два года, и сказал, что Украина "не верит россиянам, потому что они не выполняют обязательств, не соблюдают обещания".

"А дальше - три простые вещи, которые всем известны. Наш президент Владимир Зеленский очень чётко сказал, что с теми, кто сегодня возглавляет Кремль, садиться за эти переговоры он не будет. Это было сделано публично, я своему президенту верю, я знаю его позицию, знаю его уверенность. Это не бравада, он так считает, он в это верит и он держит эту позицию", - пояснил он.

Резников продолжил, заявив, что украинский народ "не пойдет" ни на какие договоренности со страной-агрессором, зато выступает за победу и освобождение всех временно оккупированных территорий.

"Они нас в темноту хотели забросить зимой, в холод. Вы же помните "Без света, без воды, без тепла, но без вас" - это наш ответ", - отметил министр.

Подытоживая, он указал, что парламент Украины "отражает мнение народа", поэтому страны-партнеры "должны понимать", что "мы не пойдем на компромиссы". По словам Резникова, Киев готов к переговорам по "Формуле мира" президента Владимира Зеленского, и "ничего не изменится при любых обстоятельствах".

"Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция - мы все совпадаем, измены не будет", - подчеркнул он.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Rzeczpospolita в марте подчеркнул, что для украинского контрнаступления "окно возможностей открыто в этом году", и сделать это необходимо с одной попытки.