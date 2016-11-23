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В Німеччині вбили російського чемпіона світу з кікбоксингу

Київ • УНН

 • 32271 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу росіянин Муса Мусалаєв був застрелений в німецькому місті Ной-Ульмі, повідомляє УНН з посиланням на Augsburger Allgemeine.

В Німеччині вбили російського чемпіона світу з кікбоксингу

“Вбивство сталося 18 листопада. М.Мусалаєву було 37 років. За словами очевидців, кікбоксера застрелив біля під’їзду його будинку невідомий чоловік в масці, який відразу ж покинув місце злочину”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глава кримінальної поліції Ной-Ульма Юрген Швайцер заявив, що правоохоронні органи мають достатньо доказів, які дозволяють слідству “істотно просунутися вперед”. При цьому в поліції відмовилися коментувати чутки про те, що вбитий міг бути пов’язаний з “російською мафією”.

М.Мусалаев виграв 17 боїв в кікбоксингу і 15 боїв у змішаних єдиноборствах. З 2013 року він постійно проживав в Німеччині.

Як повідомляв УНН, екс-чемпіона світу з боксу А.Серменьо викрали та вбили.

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