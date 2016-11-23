В Германии убили российского чемпиона мира по кикбоксингу

"Убийство произошло 18 ноября. М.Мусалаеву было 37 лет. По словам очевидцев, кикбоксера застрелил у подъезда его дома неизвестный мужчина в маске, который сразу же покинул место преступления ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава криминальной полиции Ной-Ульма Юрген Швайцер заявил, что правоохранительные органы имеют достаточно доказательств, которые позволяют следствию "существенно продвинуться вперед". При этом в полиции отказались комментировать слухи о том, что убитый мог быть связан с "русской мафией".

М.Мусалаев выиграл 17 боев в кикбоксинге и 15 боев в смешанных единоборствах. С 2013 года он постоянно проживал в Германии.

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