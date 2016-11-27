В Нікарагуа оголосили дев’ятиденний траур через смерть Кубинської революції Ф.Кастро
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Уряд Нікарагуа оголосив в країні дев’ятиденний траур у зв’язку з кончиною лідера Кубинської революції Фіделя Кастро. Таку постанову підписав президент країни Даніель Ортега, передає УНН з посиланням на Milenio.
“В продовження національного трауру, який почався в суботу, 26 листопада, прапор Нікарагуа буде приспущено на всіх будівлях, кораблях і посольствах. Уряд країни був „шокований“ смертю Ф.Кастро,” — йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що Куба і Нікарагуа є країнами-партнерами, які багато в чому поділяють погляди на міжнаціональні питання і співпрацюють у сферах освіти і медицини.
Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років.
Як повідомляв УНН, тіло Ф.Кастро кремують.
Також у Кубі підписано указ про девять днів жалоби через смерть Ф.Кастро.
Нагадаємо, похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня.