В Никарагуа объявили девятидневный траур из-за смерти Ф.Кастро

"В продолжение национального траура, который начался в субботу, 26 ноября, флаги Никарагуа будут приспущены на всех зданиях, кораблях и посольствах. Правительство страны было "шокировано" смертью Ф.Кастро ", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Куба и Никарагуа являются странами-партнерами, которые во многом разделяют взгляды на межнациональные вопросы и сотрудничают в сферах образования и медицины.

Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет.

Как сообщал УНН, тело Ф.Кастро кремируют.

Также в Кубе подписан указ о девять дней траура из-за смерти Ф.Кастро.

Напомним, похороны Ф.Кастро назначено на 4 декабря.