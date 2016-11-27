В Никарагуа объявили девятидневный траур из-за смерти Ф.Кастро
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правительство Никарагуа объявило в стране девятидневный траур в связи с кончиной лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Такое постановление подписал президент страны Даниэль Ортега, передает УНН со ссылкой на Milenio.
"В продолжение национального траура, который начался в субботу, 26 ноября, флаги Никарагуа будут приспущены на всех зданиях, кораблях и посольствах. Правительство страны было "шокировано" смертью Ф.Кастро ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Куба и Никарагуа являются странами-партнерами, которые во многом разделяют взгляды на межнациональные вопросы и сотрудничают в сферах образования и медицины.
Напомним, 26 ноября стало известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет.
Как сообщал УНН, тело Ф.Кастро кремируют.
Также в Кубе подписан указ о девять дней траура из-за смерти Ф.Кастро.