В Нідерландах сталася серія нападів з ножем: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Дві людини загинули і ще кілька отримали поранення внаслідок серії нападів з ножем в місті Маастрихт у провінції Лімбург на південному сході Нідерландів. Про це повідомила місцева поліція в мережі мікроблогів Twitter, передає УНН.
“У Маастрихті відбулися два інциденти із застосуванням ножів, дві людини загинули і двоє отримали поранення”, — повідомили правоохоронці Лімбурга.
Окрім того зазначено, що наразі поліція проводить розслідування на місці подій.
Поки що поліція не може підтвердити, що два інциденти пов’язані між собою.
Як повідомляв УНН, у Києві чоловік тричі скоїв напад на один пункт надання кредитів.