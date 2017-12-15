В Нідерландах сталася серія нападів з ножем: є жертви

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Дві людини загинули і ще кілька отримали поранення внаслідок серії нападів з ножем в місті Маастрихт у провінції Лімбург на південному сході Нідерландів. Про це повідомила місцева поліція в мережі мікроблогів Twitter, передає УНН.

“У Маастрихті відбулися два інциденти із застосуванням ножів, дві людини загинули і двоє отримали поранення”, — повідомили правоохоронці Лімбурга.

Окрім того зазначено, що наразі поліція проводить розслідування на місці подій.

Поки що поліція не може підтвердити, що два інциденти пов’язані між собою.

Як повідомляв УНН, у Києві чоловік тричі скоїв напад на один пункт надання кредитів.

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